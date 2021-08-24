Город Санья на Хайнане открыл новые возможности благодаря выращиванию водных лилий

ХАЙКОУ /Китай/, 24 августа. /ТАСС/. Жители города Санья в южной части острова Хайнань нашли новый способ повысить свои доходы путем организации производства востребованной на рынке продукции - благодаря выращиванию тропической водной лилии. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

"Водная лилия - это новый продукт с высокой добавленной стоимостью. Ее в основном используют при изготовлении парфюмерии и ароматизированного чая", - рассказал секретарь партийной ячейки сельского поселения "Баогуцунь" Гао Чжэнькан.

Эта небольшая деревня находится в административно-территориальном подчинении у города Санья. Ее население круглый год занимается выращиванием декоративных растений, а также овощей и фруктов.

По словам партработника, еще в 2014 году среднедушевой доход местных жителей составлял всего 3,1 тыс. юаней (примерно $480). Однако в связи с проводимой правительством политикой по борьбе с бедностью и активной поддержкой, оказываемой властями крестьянам при осуществлении различных аграрных проектов, за последние годы ситуация полностью изменилась. Благосостояние населения "Баогуцунь" заметно повысилось.

Кроме того, в Санья резко увеличилось разнообразие водных лилий, их насчитывается уже почти 60 видов. Это цветы синего, розового, белого и фиолетового оттенков. Собственными усилиями и при поддержке местной администрации крестьяне также смогли вывести новый сорт - "Наньлянь-1".

Новый перспективный бизнес

В июне 2018 года в "Баогуцунь" был создан небольшой сельский кооператив, который приспособил участок площадью примерно 8 гa под разведение водной лилии. Согласно подсчетам, теперь там выращивается свыше 17,8 тыс. растений, что позволяет членам кооператива ежемесячно получать доход в размере 300 тыс. юаней (порядка $46,2 тыс.). Лилии хорошо прижились в благоприятном микроклимате, к тому же плантации находятся недалеко от сельских рынков.

"Наши жители могут продавать произведенный продукт почти не выходя из дома. Кроме того, мы разрабатываем маршруты для аграрного туризма", - добавил секретарь партийной ячейки.

Как отмечают местные власти, современное сельское хозяйство - один из перспективных видов экономической деятельности аграрных районов Санья, находящихся в некотором удалении от урбанизированной части этого всемирно известного курорта.

"В ближайшие несколько месяцев мы планируем обеспечить более тесное взаимодействие с производственным сектором и сферой финансов. Мы стремимся расширить свою долю на рынке и будем повышать эффективность переработки сырья", - подчеркнул Гао Чжэнькан.

По его словам, члены кооператива собираются открыть небольшой завод по производству ароматизированного чая и туалетной воды, а также расширить партнерские контакты с коммерческими площадками для сбыта собственной продукции.