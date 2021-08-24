Промышленный технопарк в сфере высоких технологий создадут в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Соглашение о создании первого в Ростовской области промышленного технопарка в сфере высоких технологий подписано в рамках международного форума "Армия-2021". Об этом во вторник сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.

"В Ростовской области на базе публичного акционерного общества "Гранит" создадут первый в регионе промышленный технопарк в сфере высоких технологий. Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках международного форума "Армия-2021" между военно-промышленной комиссией РФ, донским Минпромэнерго, ПАО "Промсвязьбанк" и ПАО "Гранит", - говорится в сообщении. В управлении информполитики добавили, что инвестиции в создание технопарка составят 1,5 млрд рублей.

По словам министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрея Савельева, которые привели в управлении информполитики, индустриальные парки, промышленные кластеры и технопарки являются драйверами развития. "Реализация инвестпроекта позволит нам не только выстроить взаимодействие между коммерческими, научными и финансовыми структурами, сформировать современную технологическую среду, но и создать пилотную бизнес-модель для решения стратегической задачи по диверсификации оборонно-промышленного комплекса области", - отметил глава министерства.

Инвесторами нового технопарка станут компании национального и мирового уровня, осуществляющие разработку и производство продукции гражданского и двойного назначения в сфере СВЧ-технологий и других сопряженных технологических секторов экономики. При этом производственный комплекс ПАО "Гранит", по словам Савельева, пройдет серьезное техническое перевооружение. Процессы производства, управления и финансово-хозяйственной деятельности пройдут цифровизацию.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа.