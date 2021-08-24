Порядка 50 тыс. человек присоединятся к просмотру форума "Технопром-2021"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Около 50 тыс. пользователей присоединятся к просмотру трансляции научно-технологического форума "Технопром-2021" по различным каналам связи. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе пресс-конференции в Москве, посвященной программе мероприятия.

"Мы ожидаем, что по различным каналам связи количество просмотров мероприятий "Технопрома" достигнет 50 тыс. участников. Это прогноз оператора форума на основании анализа активности, регистрации в личных кабинетах и опыта проведения подобных мероприятий в этом году", - сообщил Травников.

Он отметил, что количество мероприятий, включенных в программу форума, увеличилось почти до 100. В частности, во второй день "Технопрома-2021" губернатор региона проведет заседание государственного совета РФ по направлению "Наука", на котором рассмотрят новую госпрограмму научно-технологического развития России. Также на форуме презентуют результаты проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2121", обсудят развитие научно-популярного документального российского кино и проведут 3D-олимпиаду для школьников.

Одним из знаковых торжественных событий, приуроченных к форуму, станет начало строительства Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотона" (ЦКП "СКИФ"). Так, 25 августа, вместо традиционной церемонии закладки камня, на стройплощадке установят символ греческой буквы "гамма", обозначающий фотон. "Наши ученые предложили напротив входа в будущий административный корпус ЦКП "СКИФ" установить символ одной из частиц - фотона. Именно эта частица в основном используется для исследования материи в синхротронных установках. <…> [Эта] композиция будет не только первым построенным на площадке объектом, но и первым объектом, который будет встречать всех посетителей и пользователей "СКИФа" в будущем", - отметил Травников.

О форуме

"Технопром-2021" пройдет в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске и соберет в очном формате более 2 тыс. участников, также порядка 220 спикеров и модераторов присоединятся к форуму по видеосвязи. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители 20 стран, в том числе из Китая, Франции, Казахстана, Южной Кореи и Ирана. Основными темами обсуждения станут технологическое развитие, цифровизация и "зеленая" повестка, а также поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Форум пройдет в восьмой раз. Он зарекомендовал себя как площадка для вынесения в повестку ключевых вопросов научно-технологической политики страны.