Немецкая компания начнет строительство комплекса для выпуска медизделий в Твери

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Немецкая компания "Б. Браун Медикал" (B. Braun Melsungen AG) в 2022 году начнет строительство предприятия по выпуску медицинских изделий в Твери, объем инвестиций в проект составит 3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"Международная компания "Гематек" (B. Braun, Германия) приняла решение о реализации на территории новой площадки в промышленной зоне "Лазурная" инвестиционного проекта по выпуску медицинских изделий. Предполагается, что новое производство привлечет инвестиции в размере порядка 3 млрд рублей, а также создаст более 250 рабочих мест. Начало реализации проекта запланировано на 2022 год", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, будет построен производственно-логистический комплекс с поэтапным вводом производства медицинских изделий, шовных материалов, ортопедических имплантов, средств дезинфекции на территории города Твери. Как уточняется в сообщении пресс-службы правительства Тверской области, компания B. Braun Melsungen AG является одним из крупнейших в мире поставщиков медицинской и фармацевтической продукции широкого спектра действия для лечебных учреждений.

В 2008 году немецкая компания приобрела в Твери завод по производству инфузионных растворов "Гематек", в 2012 году запустила на нем новую производственную линию, после чего мощность предприятия выросла до 38 млн флаконов в год. На предприятии работают 225 человек.