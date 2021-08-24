СМИ: Skoda отказалась от выпуска модели Fabia Combi

ПРАГА, 24 августа. /ТАСС/. Чешский автомобилестроительный гигант Skoda вскоре прекратит выпуск автомобиля малого класса Fabia в варианте Combi. Со ссылкой на дирекцию предприятия об этом сообщило во вторник Чешское телевидение.

Данное решение принято в связи с необходимостью реализации планов компании по увеличению выпуска электромобилей. Производство универсала Fabia Combi должно прекратиться не позже 2023 года.

Между тем Skoda продолжит выпуск Fabia, кроме универсала, которые будут комплектоваться двигателями, обеспечивающими выполнение повышенных экологических требований. Будут сохранены типы кузовов хетчбэк и седан.