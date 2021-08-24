В ЦБ считают, что финансовые пирамиды в Московском регионе ориентируются на пенсионеров

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Финансовые пирамиды в Московском регионе ориентируются на аудиторию старшего возраста и маскируются под потребительские кооперативы, сообщила пресс-служба ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу.

"Среди финансовых пирамид столичного региона выделяются проекты, ориентированные на аудиторию старшего возраста. Такие компании имеют физические офисы присутствия и маскируются под форму потребительских кооперативов либо потребительских обществ, привлекают потенциальных "инвесторов" обещаниями повышенной доходности. Как потребительские кооперативы, так и потребительские общества ЦБ не поднадзорны и статусом легального участника финансового рынка не обладают", - приводятся в сообщении слова начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгения Балычева.

Также, по данным ЦБ, у нелегальных кредиторов Московского региона по-прежнему популярна схема деятельности, при которой под видом возвратного лизинга гражданам предоставляются займы под залог ПТС. Признаки нелегальной деятельности по этой схеме установлены в работе таких компаний, как например, ООО "Первый лизинговый центр", ООО "Лизинг дистрибьюшн", действующих в Москве, а также ООО "Капитал инвест лизинг", ООО "Лизинг директ" и ООО "ЛК "Автоэкспресс", зарегистрированных в Московской области.

По данным регулятора, по итогам первого полугодия 2021 года в Московском регионе выявлено 78 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Из них 68 в Москве и 10 в Московской области. В Москве выявлены 42 нелегальных кредитора, 22 субъекта с признаками финансовой пирамиды, четыре нелегальных субъекта в сфере рынка ценных бумаг.

В Московской области - пять нелегальных кредиторов и пять финансовых пирамид.

Все данные о выявленных за полугодие организациях Банк России передал в прокуратуру, Роскомнадзор, ФАС и другие уполномоченные органы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных пирамид выросло в два раза, что объясняется в значительной степени отменой карантинных ограничений.