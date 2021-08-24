Свыше 33 тыс. атак было зафиксировано на пользователей WhatsApp в 2021 году

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" зафиксировала более 33 тысяч атак на пользователей мессенджера WhatsApp через приложения, замаскированные под моды и обновления для приложения в период с января по август 2021 года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба компании.

"Всего за 2021 год решения "Лаборатории Касперского" зафиксировали больше 33 тысяч атак, связанных с WhatsApp, в том числе под видом самого мессенджера либо модов или апдейтов для него", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что пользователи WhatsApp для расширения его функционала устанавливают моды, которые предоставляют дополнительные возможности. Такие сборки могут содержать рекламу, проявляющуюся в виде различных баннеров в приложении. В данном случае злоумышленники использовали это в качестве лазейки, отдав разработчикам мода под видом рекламных модулей вредоносное программное обеспечение (ПО), добавили в "Лаборатории Касперского".

"Мод, о котором идет речь, выглядит безобидным для пользователей, ведь он действительно делает то, что заявлено, - предоставляет дополнительные функции. Но в него были встроены не только рекламные модули, но и троянская программа. Вот почему мы рекомендуем устанавливать приложения только из официальных магазинов. Их функционал может быть менее широким, зато они не приведут с собой на устройство множество вредоносных файлов", - приводятся в сообщении слова эксперта по безопасности "Лаборатории Касперского" Игоря Головина.

Эксперты компании рекомендовали проверять, какими разрешениями обладают установленные приложения, использовать надежную защиту от вирусов, а также скачивать приложения только из официальных магазинов.