"Автоваз" поддерживает решение ЕЭК разрешить выпуск авто без системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Автоваз" поддерживает решение Евразийской экономической комиссии разрешить автоконцернам до конца года не оборудовать автомобили системой "ЭРА-ГЛОНАСС", изготовленные на территории ЕАЭС, сообщил журналистам президент "Автоваза" Николя Мор.

"Мы полностью поддерживаем это решение, которое позволяет производителям продолжать выпускать автомобили до конца года, даже несмотря на то, что они не будут укомплектованы "ЭРА-ГЛОНАСС", - рассказал Мор.

Он также добавил, что все автомобили, которые будут выпущены без системы "ЭРА-ГЛОНАСС", будут дополнены ей до середины лета следующего года.

"Это наше обязательство, которое мы взяли на себя перед правительством", - добавил он.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) из-за нехватки компонентов приняла решение разрешить автоконцернам до конца года не оборудовать системой "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобили, изготовленные на территории ЕАЭС. При этом машины необходимо будет дооснастить системами до 30 июня 2022 года.