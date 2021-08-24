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Hyundai планирует выпустить электромобиль Ioniq 5 в середине 2022 года

Автоконцерн планирует в конце 2021 - начале 2022 года официально запустить в России продажи электромобилей

МОСКВА, 24 августа./ТАСС/. Hyundai может выпустить электромобиль Ionic 5 в середине следующего года, рассказал журналистам управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.

"Мы подтверждаем, что мы хотим запускать продажи нашей электролинейки со следующего года. С середины следующего года мы начинаем", - заявил он.

Он также уточнил, что речь идёт об автомобиле Hyundai Ioniq 5.

В декабре прошлого года сообщалось, что автоконцерн планирует в конце 2021 - начале 2022 года официально запустить в России продажи электромобилей.

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