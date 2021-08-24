Производитель радиаторов в Волгограде втрое увеличит выпуск продукции при поддержке КМСП

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Производитель радиаторов отопления в Волгограде по итогам 2021 года планирует при поддержке Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) увеличить объем выпуска продукции в три раза по сравнению с показателями 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

"Компания "Форте Пром Стил" (город Волгоград) привлекла кредит на сумму 500 млн рублей в "Экспобанке" для повышения эффективности производства радиаторов отопления. Финансирование предоставлено при поручительстве Корпорации МСП (группа ВЭБ.РФ) в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП на сумму 500 млн рублей. Как отметили в компании, уже в 2021 году объем выпуска отопительных приборов планируется увеличить до 600 тыс. штук, что в три раза выше аналогичных показателей 2020 года", - рассказали в пресс-службе.

По мнению генерального директора ООО "Форте Пром Стил ГмбХ" Романа Винокурова, запущенный в эксплуатацию в 2020 году завод по производству стальных радиаторов в 2021-2022 годах может войти в топ-10 участников рынка радиаторов отопления, занять лидирующие позиции среди участников рынка, реализующих радиаторы российского производства.

Завод "Форте Пром Стил" - предприятие полного цикла по производству стальных панельных радиаторов отопления. Территория заводского комплекса превышает 3 га и включает в себя производственный цех площадью 11 тыс. кв. м и офисный комплекс площадью в 4,5 тыс. кв. м. В штате компании - около 140 сотрудников.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, при поручительстве Корпорации в рамках программы стимулирования кредитования МСП предприниматели могут получить финансирование на сумму от 3 млн до 1 млрд рублей, а самозанятые - до 500 тыс. рублей - на льготных условиях на срок до трех лет. "Средства по программе могут быть предоставлены на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование. Поручительство Корпорации в рамках программы может обеспечивать до 100% суммы кредита", - сказал Исаевич.

Корпорация МСП - федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства, входит в группу ВЭБ.РФ. Корпорация предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ретейлеров. Также оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК "Мир" финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний оказывает льготную лизинговую поддержку.