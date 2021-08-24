В Приангарье отметили сокращение объема нелегальных рубок леса на 59%

ИРКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Объем нелегальной вырубки древесины в Иркутской области, на которую приходится больше всего незаконных рубок в России, за семь месяцев 2021 года составил 104,9 тыс. куб. м, сократившись на 59% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства во вторник.

"За семь месяцев 2021 года объем незаконно вырубленного леса в Иркутской области по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился на 59% и составил 104,9 тыс. куб. м. Количество незаконных рубок в 2021 году снижено на 48%, предполагаемый причиненный ущерб - на 42%", - говорится в сообщении.

По 622 фактам возбуждены уголовные дела о незаконных рубках.

Положительной динамики удалось добиться благодаря в том числе расширению зоны космического мониторинга. В 2018-2019 годах его площадь увеличилась с 33 млн га до 43 млн га. "Показатели по сокращению объемов и количества незаконных рубок в регионе являются наилучшими значениями за последние пять лет. В 2016 году объем незаконных рубок составлял 1,1 млн кубометров. При этом площадь зоны мониторинга пять лет назад была на треть меньше, чем в текущем году", - отметили в пресс-службе.

По итогам 2020 года Иркутская область вновь заняла первое место среди регионов России по объему незаконных рубок леса. Соответствующий рейтинг в июне публиковал Рослесхоз. По данным ведомства, в 2020 году в Приангарье нелегально заготовили 415,1 тыс. куб. м древесины.