Xiaomi перестанет выпускать смартфоны под брендом Mi

ТАСС, 24 августа. Китайский производитель смартфонов Xiaomi перестанет использовать "Mi" в названии своих новых продуктов. Об этом во вторник сообщил официальный представитель компании.

"Начиная с третьего квартала 2021 года линейка продуктов Mi будет переименована в Xiaomi. Это изменение сделает единообразным глобальное присутствие нашего бренда и сократит разрыв в восприятии бренда и его продуктов", - цитирует представителя компании издание XDA Developers.

Китайский производитель будет выпускать гаджеты под двумя названиями - Xiaomi и Redmi. Под логотипом Xiaomi будут производить флагманские продукты класса люкс, а под логотипом Redmi - продукцию, доступную более широкой аудитории, в частности молодежи. "Соглашение о названии серий продуктов - Xiaomi и Redmi - также со временем будет применяться к нашей экосистеме и продуктам интернета вещей", - отметил представитель Xiaomi.

Китайская компания Xiaomi в июне 2021 года впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов. По данным аналитического агентства Counterpoint Research, ее доля продаж на мировом рынке составила 17,1%. На втором месте оказалась южнокорейская Samsung с долей в 15,7%, на третьем - американская компания Apple с 14,3%.