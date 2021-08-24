Томские предприятия увеличат объем поставок для "Россети Сибирь" почти в 95 раз

ТАСС, 24 августа. Томская область расширит сотрудничество с компанией "Россети Сибирь", только за счет централизации закупок "Россети Сибирь" и "Россети Томск" объем поставок томских предприятий для энергетиков может увеличиться в следующем году почти в 95 раз. Об этом стало известно во вторник на встрече губернатора региона Сергея Жвачкина и гендиректора "Россети Сибирь" и "Россети Томск" Павла Акилина, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Если сейчас объем поставок томских производителей оценивается в 2,3 млн рублей, то к 2022 году мы ожидаем, что потенциально возможен объем до 218 млн рублей. В частности, мы можем закупать у томских производителей электротехническое оборудование, железобетонные изделия и кабельно-проводниковую продукцию", - приводятся в сообщении слова Акилина.

На встрече стороны также обсудили применение "зеленых" технологий в энергетике региона. В частности, ранее "Россети Сибирь" заявляли о готовности инвестировать 1,45 млрд рублей в электроснабжение отдаленных сел региона за счет автономных гибридных электроустановок (АГЭУ), использующих солнечную энергию. Кроме того, "Россети Сибирь" рассматривают включение Томской области в программу развития сети зарядных станций до 2025 года и установку в регионе шести "быстрых" зарядных станций для электрокаров.

"Томская область заинтересована во всестороннем сотрудничестве с энергохолдингом, в развитии электросетевого хозяйства региона, в повышении надежности системы, в более тесной интеграции с наукой и инновационным сектором. Наш регион и "Россети" развивают научно-техническое сотрудничество в рамках дорожной карты. И я убежден, что активное включение в эту работу сибирского подразделения холдинга придаст ей новый импульс, станет долгосрочным и еще более выгодным", - отметил в ходе встречи губернатор Томской области Сергей Жвачкин.