Глава Башкирии сообщил, что "Башкирское речное пароходство" выходит из стадии банкротства

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Башкирское речное пароходство" постепенно выходит из стадии банкротства, сообщил ТАСС во вторник глава Башкирии Радий Хабиров в кулуарах семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета.

В марте сообщалось об отзыве иска о банкротстве "Башкирского речного пароходства" и заключении мирового соглашения, после чего была разработана дорожная карта финансового оздоровления предприятия и консолидации активов для их объединения в одну отрасль.

"Все-таки для себя мы решили сохранить эти два предприятия ("Башкирское речное пароходство" и "Судоремонтный завод"), на данный момент идет мучительный переход из стадии банкротства на восстановление. К сожалению, за это время были потеряны и активы, я имею в виду материальную базу предприятия, были распроданы много судов. Сейчас мы будем стабилизировать работу предприятия, летом оно [должно] зарабатывать на песке, зимой - на техническом обслуживании судов", - сообщил Хабиров.

По его словам, предприятия подводили к банкротству с целью завладения их земельными участками, которые предполагалось использовать для строительства жилья.

По данным следственного управления СК РФ по региону, иск о банкротстве пароходства подала коммерческая организация, аффилированная с подведомственным министерству земельных и имущественных отношений республики предприятием. Было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и снижении стоимости активов организации. Предприятие было признано банкротом в 2017 году, ущерб республики превысил 120 млн рублей.

Глава Башкирии Радий Хабиров в конце 2019 года поручил принять меры для оздоровления пароходства, признанного банкротом в 2017 году. Постепенно были наращены объемы заказов на поставку стройматериалов судами, начат ремонт плавсостава, увеличена численность работников предприятия. В 2020 году при поддержке правительства республики погашена текущая и кредиторская задолженности, уплачены налоги и сборы в бюджет, ликвидированы долги по зарплате, отремонтированы 14 судов.