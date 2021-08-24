Шанхайская фондовая биржа создает на Хайнане сервисную базу рынка капитала

ХАЙКОУ /Китай/, 24 августа. /ТАСС/. Правительство южной китайской провинции Хайнань договорилось с Шанхайской фондовой биржей о создании в свободном торговом порту провинции сервисной базы рынка капитала. Соответствующий меморандум, как сообщает информационный портал "Наньхайван", уже подписан сторонами.

Договоренность о создании этой сервисной базы является частью четвертой группы ключевых проектов порта свободной торговли Хайнаня на 2021 год, соглашения по которым были подписаны 20 августа. Меморандум предусматривает, что база обслуживания рынка капитала будет исполнять роль филиала Шанхайской фондовой биржи в провинции. Ее задачей станет предоставление комплексных услуг, включая реструктуризацию и листинг, слияния и поглощения, выпуск корпоративных облигаций и защита активов, а также работу по публичным REIT ключевых предприятий. Кроме того, специалисты базы будут помогать Хайнаню в изучении и внедрении механизма трансграничного движения капитала.

Соответствующая структура, пишет портал, сможет также оказывать содействие Шанхайской фондовой бирже в поиске компаний на Хайнане с потенциалом развития. База будет предоставлять индивидуальные услуги компаниям, которые стремятся подключиться к рынку капитала и разместить свои акции на Шанхайской фондовой бирже.