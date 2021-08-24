Титов считает, что мораторий на проверки малого бизнеса можно продлить на срок до пяти лет

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в стране можно продлить на срок от трех до пяти лет.

Президент РФ Владимир Путин ранее согласился обсудить с правительством вопрос о введении моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году. Мораторий был введен в марте 2020 года для поддержки предпринимателей в период пандемии, а позже продлен на 2021 год.

"Мы будем счастливы, если пройдет это решение, потому что, действительно, надо продлевать мораторий, - сказал Титов в беседе с ТАСС во вторник. - Можно было бы на период 3-5 лет эту норму ввести".

Он уточнил, что имеет в виду возможность введения моратория "на все проверки компаний, деятельность которых впрямую не создает угроз для жизни и здоровья граждан".