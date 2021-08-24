Талибы заявили, что все банки Афганистана возобновят свою работу с 25 августа

КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Банковская система Афганистана возобновит свою работу с 25 августа. Об этом заявил во вторник официальный представитель захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид.

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"Все банки страны, включая Центробанк, возобновят свою работу с завтрашнего дня. Мы провели соответствующие подготовительные работы. Призываем сотрудников этой сферы вернуться на свои рабочие места", - подчеркнул пресс-секретарь талибов, выступление которого в прямом эфире транслирует телеканал Ariana News.

Муджахид заявил, что все афганские СМИ возобновили свою работу на территории страны.

"Все средства массовой информации, включая "Радио и телевидение Афганистана", возобновили свою деятельность", - приводит его слова телеканал TOLO News .

Муджахид заявил, что "Талибан" призывает работников сфер здравоохранения и образования Афганистана вернуться к работе.

"Мы призываем работников [сфер] здравоохранения, образования и дорожного движения вернуться к своей работе и продолжить оказание услуг населению, - сказал он. - Нет веских причин, по которым государственные учреждения не могут продолжать выполнять свои обязанности".

Кроме того, представитель движения призвал афганских переводчиков, сотрудничавших с американским контингентом, не уезжать в США. "Мы заверяем их, что сохраним [им жизни], и призываем не покидать страну", - подчеркнул он.

В понедельник радикалы объявили о назначении Хаджи Мохаммада Идриса новым исполняющим обязанности главы Центрального банка Афганистана. Как отмечал ранее исполнявший обязанности главы Центробанка в правительстве бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Аджмал Ахмади, талибы имеют доступ не более чем к 0,1% госрезервов, поскольку их значительная часть была заморожена Соединенными Штатами. По его мнению, в нынешней ситуации "Талибан" должен взять контроль над потоками капитала, а также ограничить доступ к долларовым активам в стране, чтобы избежать роста инфляции и обнищания населения.