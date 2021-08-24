Сегежский ЦБК в Карелии начал промышленный выпуск белой бумаги

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. ПАО "Сегежа Групп" (Segezha Group, MOEX: SGZH), дочерняя компания ПАО АФК "Система" начала промышленный выпуск белой микрокрепированной и белой микрокрепированной высокопористой бумаги на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Несмотря на трудности периода пандемии мы продолжили работу над расширением продуктовой линейки, запустив уникальный для России продукт. На сегодняшний день мы единственные, кто выпускает в России белую микрокрепированную бумагу. Мы гордимся, что можем предложить клиентам более широкий ассортимент и пакетные решения", - заявил вице-президент по коммерческой деятельности Segezha Group Александр Харитонов, которого цитирует пресс-служба.

Новые продукты поставляются как на собственные конвертинговые мощности компании для производства бумажной упаковки, так и клиентам в России и за рубежом.

Segezha Group - один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств группы охватывает 12 государств, включая Россию. Продукция реализуется в более чем 100 странах. Компания занимает первое место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов.

Группа компаний Segezha Group и правительство Карелии договорились о строительстве целлюлозно-бумажного комбината в карельском городе Сегеже на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций в проект мощностью около 1,5 млн тонн продукции в год оценивается в 178 млрд рублей. Комбинат должен обеспечить глубокую переработку балансовой древесины, рост показателей несырьевого экспорта и импортозамещения с высокой добавленной стоимостью. Новое предприятие в последующем объединят с уже имеющимся активами группы компаний в Сегеже - АО "Сегежский ЦБК" и ООО "Сегежская упаковка" - в передовой биотехнологический комплекс. В июне инвестпроект по строительству целлюлозно-бумажного комбината "Сегежа Запад" был поддержан государственной комиссией по развитию Арктики.