Минэнерго допустило принятие закона о "зеленых" сертификатах весной 2022 года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ допускает, что законопроект об обращении "зеленых" сертификатов будет принят в весеннюю сессию Госдумы 2022 года. При этом ведомство надеется на принятие документа осенью 2021 года, сообщил в ходе брифинга замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс.

"Законопроект с нашей стороны полностью подготовлен, весь комплект документов внесен, поэтому ждем окончательных решений. Бесспорно, мы заинтересованы в скорейшем его прохождении и принятии. Как только правительство его вынесет на комиссию по законопроектной деятельности и внесет в Государственную Думу, тогда, надеюсь, он пойдет. Возможно, его примут в весеннюю сессию, но мы бы очень хотели, чтобы он был внесен и принят именно в осеннюю сессию", - пояснил он.

В ведомстве оценивают объем предложения на рынке "зеленых" сертификатов, которое будет формироваться в том числе и за счет атомной генерации и больших гидроэлектростанций, в 452 млрд кВт⋅ч в год. "Спрос, если оценить с точки зрения только экспортеров - это будет половина от этого объема. Розничный спрос сейчас формируется, надеюсь, что плюсом будет около 10%", - добавил замминистра.

Сниккарс также отметил, что по итогам совещания со всеми потребителями электроэнергии Минэнерго сформировало дополнительные обоснования и предоставили их в правительство России. При этом он подчеркнул, что в ведомстве в настоящее время не видят необходимости в обязательном выпуске "зеленых" сертификатов генерирующими компаниями.

"Зеленый" сертификат - это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии с использованием атомной или возобновляемых источников энергии (солнечные, ветровые и гидроэлектростанции или другие типы).