Титов предложил разрешить выходить на пенсию с 55 лет и докупать стаж

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Жители России должны получить возможность выходить на пенсию с 55 лет и докупать трудовой стаж. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель координационного совета Института экономика роста им. Столыпина, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов по итогам презентации соответствующей реформы.

"Сегодня мы предлагаем уйти от принципа в пенсионной системе, когда один работающий платит пенсионные взносы, обеспечивая как минимум двух-трех человек, которые не успели накопить себе на пенсию. А поскольку он работающий, то с него, соответственно, и взносы берут очень высокие - у нас 30% составляет ставка по социальным страховым взносам <...> Мы предлагаем для тех, кто не успел накопить, создать специальный Фонд старших поколений или выделить его учет в рамках действующего Пенсионного фонда. Так государство сможет взять таких граждан на свое обеспечение", - рассказал Титов.

По его словам, каждый человек должен получить право самостоятельно решать, когда выходить на пенсию. "Мы предлагаем 55 лет сделать минимальным возрастом выхода на пенсию. Но ее размер будет зависеть от трудового стажа и доходов. То есть будет выбор: выйти раньше и получать маленькую пенсию или выходить, когда уровень пенсии будет удовлетворять ожиданиям", - пояснил он.

Титов также предложил ввести "возможность покупать стаж". Эта система, по его словам, существует во многих странах: "если человек хочет дополнительно купить себе стаж, то есть увеличить свои пенсионные выплаты, он может доплатить за это сам из своих накоплений".

Соответствующая реформа пенсионная системы разработана специалистами Института экономики роста им. Столыпина.