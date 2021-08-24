В Калининградской области утвердили стратегию цифровой трансформации региона

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области утвердили стратегию цифровой трансформации региона, включающей в том числе развитие сервисных подсистем, внутренний финансовый контроль, цифровую почту. Документ подписал губернатор региона Антон Алиханов, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил разработать стратегию в области цифровой трансформации на уровне всех субъектов РФ. Калининградская область вошла в число шести пилотных регионов по разработке стратегий цифровой трансформации. Модельный документ был разработан и направлен на согласование в Минцифры РФ в начале июля.

"Стратегия предусматривает изменения в девяти отраслях, шесть из которых были определены Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, как обязательные: здравоохранение, образование, городская среда и ЖКХ, государственное управление, транспорт и логистика и социальная сфера. В региональный документ вошли еще три дополнительных отрасли: промышленность, туризм и строительство. Всего в стратегии региона 52 проекта, 43 из которых являются федеральными и девять - региональными. <...> Включен ряд региональных проектов, аналогов которым нет ни в одном регионе России - "Развитие сервисных подсистем", "Внутренний финансовый контроль" и "Цифровая почта", - говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках стратегии планируется создание региональной платформы сбора и передачи данных, которые будут полезны для развития в области технологий "Интернета вещей", проекта "Умный город", регионального ситуационного центра и контрольно-надзорной деятельности. "Платформа в режиме онлайн собирает массивы данных большого объема, на основе которых мы сможем анализировать и управлять ситуацией в области, прогнозировать изменения в определенном горизонте событий, в том числе, с применением технологий искусственного интеллекта", - уточнил министр цифровых технологий области Вадим Рыскаль.

До конца октября 2021 года в в области будет разработана и представлена на утверждение программа основных мероприятий, направленных на реализацию региональной Стратегии цифровой трансформации.

Главная цель проекта - достижение "цифровой зрелости", качественных изменений в бизнес-процессах и способах осуществления экономической деятельности ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Ее реализация произойдет путем внедрения отечественных решений и цифровых технологий.