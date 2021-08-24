В Госдуме просят Минцифры проверить предустановку российского софта на iPhone

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой проверить реализацию компанией Apple норм закона о предустановке российского софта на iPhone. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Из сообщений потребителей, полученных мной в ходе проведения опроса в социальных сетях, мне стало известно о трудностях при использовании российского программного обеспечения, подлежащего обязательной предустановке, на смартфонах компании Apple", - говорится в обращении.

В частности, отмечает парламентарий, потребители сообщают, что экран выбора российских приложений можно пропустить, а при попытке установки возникает диалоговое окно ошибки, после которой возврат к экрану выбора становится возможен только из меню настроек. "Также я получил сообщения о том, что по умолчанию на смартфонах компании Apple установлена поисковая система Google, без вариантов выбора российских аналогов", - добавил он.

В связи с этим депутат просит министра "проверить реализацию компанией Apple требований" закона об обязательной предустановке российского софта.

В январе 2021 года правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Ранее в компании Apple заверяли, что с 1 апреля пользователям ее гаджетов будет предложен выбор приложений от российских разработчиков при активации новых устройств.