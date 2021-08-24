Аксенов заявил о том, что строительство игорной зоны в Крыму начнется в сентябре

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Инвестор приступит к строительству игорной зоны на южном берегу Крыма в сентябре, сообщил ТАСС во вторник в кулуарах второго этапа предвыборного съезда "Единой России" глава региона Сергей Аксенов.

"В сентябре приступаем к работам", - сказал Аксенов.

По его данным, строительство займет около двух лет.

Весной Аксенов сообщал о проведении подготовительных работ. Председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк тогда же рассказал, что строительство комплекса должно было начаться в первые месяцы 2021 года, но было отложено из-за ситуации с коронавирусом.

В октябре 2019 года было опубликовано распоряжение премьер-министра РФ о создании игорной зоны "Золотой берег" в Ялте. Она расположится на территории бывшего санатория "Фортуна" в поселке Кацивели. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от нее до 25 млрд рублей в год.