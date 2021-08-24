Путин: индексацию пенсий в 2022 году проведут на уровне выше инфляции

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин анонсировал проведение индексации пенсий в 2022 году на уровне выше инфляции, так же, как это происходит ежегодно.

"[Единовременная] выплата [пенсионерам по 10 тыс. рублей] - это разовая мера. Подчеркну, на будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции, именно так, как мы делаем это ежегодно, как договорились несколько лет назад", - сказал Путин.

Глава государства потребовал от правительства максимально оперативно организовать начисление пенсионерам единовременных выплат в 10 тыс. рублей.

"В качестве прямой помощи нужно обеспечить единовременную выплату пенсионерам 10 тыс. рублей, тем самым дополнительно поддержать людей, которым сегодня непросто в психологическом и в материальном, в житейском плане из-за той нагрузки, которая была связана с эпидемией <...> Нужно организовать такую выплату максимально оперативно. Главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок. Прошу правительство и депутатов от "Единой России" принять для этого все необходимые технические и нормативные решения", - сказал Путин.