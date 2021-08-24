Путин поручил правительству обеспечить долгосрочный рост экономики

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Правительство должно обеспечить качественный и долгосрочный рост экономики, заявил президент России Владимир Путин.

"Принципиально важно, чтобы после этапа восстановления, а он практически уже завершен, в целом мы на правильном пути, практически все сделано с точки зрения восстановления, но важно, чтобы теперь не наступила какая-то пауза ", - сказал глава государства, выступая во вторник на втором этапе съезда партии "Единая Россия".

"Обращаю внимание правительства: нужно добиться, чтобы рост экономики приобрел устойчивый, качественный и долгосрочный характер, чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места", - указал Путин.

По его словам, для этого надо запускать масштабные проекты развития, использовать новые инструменты, например инфраструктурные кредиты. Кроме того, как сказал президент, надо продолжать реализацию мер по развитию Арктики, Дальнего Востока. Среди приоритетных проектов он назвал строительство скоростной автодороги Москва - Казань - Екатеринбург.

"В перспективе, уже говорил об этом, предлагаю продлить ее до Тюмени", - добавил Путин.

В приоритете, по его словам, и железнодорожная магистраль "Северный широтный ход", которая позволит стимулировать деловую активность по освоению ресурсов Арктики, Урала и Сибири, включая Ангаро-Енисейский регион

"И уже сейчас есть целая линейка инструментов и финансовых источников, кстати говоря, чтобы приступить к этой работе", - сказал он.