Путин призвал уделять больше внимания поддержке фермеров и развитию ярмарок

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал уделять больше внимания поддержке фермеров, развитию ярмарок для реализации продукции, что поможет снизить цены. Об этом он заявил во вторник, выступая на втором этапе съезда партии "Единая Россия".

"Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестандартной торговли во всех регионах России, где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию. Отмечу также, что реализация этих мер окажет влияние и на снижение цен на продукты питания", - отметил он.

Кроме того, Путин поддержал предложение продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малых и средних предприятий. "Но при этом, конечно, не только сельского малого и среднего бизнеса, а во всех отраслях экономики", - уточнил он, призвав коллег на всех уровнях власти относиться к поддержке предпринимательства "как к важнейшей общегосударственной задаче".

Глава государства также отметил, что отечественный АПК "уверенно развивается". "Но важно и другое: люди, которые работают на селе, кормят страну, вправе рассчитывать и на то, что качество их жизни будет повышаться. Нам нужно сделать все необходимое для комплексного развития сельских территорий, создания здесь современной инфраструктуры, дорог, социальных объектов, комфортного жилья, реализовать программы газификации. Я хочу еще раз повторить: в населенных пунктах за подводку газовой сети к границе участка граждане платить не должны", - добавил президент.

Поддержка фермеров

"Единая Россия" должна уделять больше внимания поддержке фермеров и развитию системы торговли сельхозпродукцией без посредников, заявил президент. "Сегодня сельское хозяйство это, безусловно, флагман. Точно совершенно один из флагманов отечественной экономики", - сказал глава государства.

"Полностью разделяю настрой партии уделять больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестандартной торговли во всех регионах России, где фермеры могут напрямую без посредников продавать свою продукцию", - отметил Путин.

По его словам, "реализация этих мер окажет влияние и на снижение цен на продукты питания".

Как отметил Путин, трудолюбие, умение бережно вести хозяйство, бережное отношение к земле - качества, которые из поколения в поколение передаются в семьях сельских тружеников.