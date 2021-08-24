Программу обновления авиапарка России профинансируют на 340 млрд рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Правительство планирует направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка страны, в том числе на санитарную авиацию, заявил во вторник президент России Владимир Путин, выступая на съезде единороссов.

"Завершено формирование программы, которая предусматривает формирование российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации за счет наших отечественных самолетов и вертолетов. В общей сложности на финансирование этой программы будет направлено 340 млрд рублей. Это солидные средства, деньги просчитаны, они есть, они в том числе поступят из ФНБ", - сказал глава государства.

"В соответствии с действующем законом правительство вправе направить эти средства самостоятельно, но там есть и значительная часть федерального бюджета, а это решение будет зависеть от вас [депутатов - прим. ТАСС] после формирования парламента. Прошу вас обратить на это внимание и поддержать эти решения", - обратился Путин к участникам съезда.