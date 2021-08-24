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Цена газа в Европе за день выросла почти на 10%

Она вновь находится в районе $550 за 1 тыс. кубометров

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Цена на газ в Европе в ходе торгов во вторник выросла почти на 10% и вновь находится в районе $550 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные ICE.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 9,6% - до около $550 за тыс. куб. м или 45,675 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых $580 за 1 тыс. кубометров и выше, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на $100 - сначала на фоне появившихся ложных данных о якобы начавшихся поставках газа по "Северному потоку - 2", а затем на сообщении "Газпрома" о возможных поставках 5,6 млрд куб. м газа по "Северном потоку - 2" уже в 2021 году.

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