Рогозин: проверка на полиграфе отсеивает многих кандидатов на должность топ-менеджеров

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Введенная в Роскосмосе проверка на полиграфе при трудоустройстве на должность топ-менеджера отсеивает многих кандидатов, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Отсев значительный", - сказал Рогозин во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в ответ на соответствующий вопрос.

Глава Роскосмоса отметил, что запретил задавать вопросы частного порядка.

Ранее Рогозин проинформировал, что кандидаты на значимые должности в Роскосмосе и на предприятиях, входящих в госкорпорацию, с лета 2020 года проходят проверку на полиграфе.