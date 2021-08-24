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Рогозин: проверка на полиграфе отсеивает многих кандидатов на должность топ-менеджеров

Кандидаты на значимые должности в Роскосмосе и на предприятиях, входящих в госкорпорацию, с лета 2020 года проходят проверку на полиграфе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Введенная в Роскосмосе проверка на полиграфе при трудоустройстве на должность топ-менеджера отсеивает многих кандидатов, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Отсев значительный", - сказал Рогозин во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в ответ на соответствующий вопрос.

Глава Роскосмоса отметил, что запретил задавать вопросы частного порядка.

Ранее Рогозин проинформировал, что кандидаты на значимые должности в Роскосмосе и на предприятиях, входящих в госкорпорацию, с лета 2020 года проходят проверку на полиграфе.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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