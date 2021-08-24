Кабмин назначил нового торгового представителя России в Италии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении депутата Госдумы Павла Дорохина торговым представителем России в Италии. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
"Назначить Дорохина Павла Сергеевича торговым представителем Российской Федерации в Итальянской Республике", - говорится в документе.
Павел Дорохин избран в депутаты Госдумы в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого КПРФ, является членом Союза писателей России.