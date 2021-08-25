Объем ФНБ в I полугодии достиг 11,7% ВВП

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в I полугодии 2021 года увеличился до 11,7% ВВП и составил 13 трлн 574,6 млрд рублей. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2021 года.

"Объем Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте увеличился на 28,9 млрд рублей, или на 0,2%, и составил 13 трлн 574,6 млрд рублей - 11,7% ВВП", - отмечает ведомство.

По данным Счетной палаты, из общего объема ФНБ средства на счетах в Банке России, составляют 8 трлн 313,3 млрд рублей, или 7,2% ВВП. В иных финансовых активах размещено 5 трлн 261,3 млрд рублей, или 4,6% ВВП. "Использование средств ФНБ составило 14,1 млрд рублей, в том числе в целях финансирования дефицита федерального бюджета - 11,1 млрд. рублей, в целях софинансирования пенсионных накоплений - 3 млрд рублей", - говорится в материалах Счетной палаты.