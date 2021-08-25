Дефицит электроники может сократить глобальное производство авто в 2021 году

МОСКВА, 25 августа./ТАСС/. Кризис на рынке полупроводников может вызвать сокращение глобального производства автомобилей в 2021 году на 7-9 млн штук, следует из исследования консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

"На основе анализа данных мировой автомобильной промышленности компания BCG спрогнозировала, что в этом году по причине дефицита полупроводников не будет выпущено от 7 до 9 млн автомобилей", - говорится в исследовании.

В I квартале этого года потери автопроизводителей составили около 1,4 млн единиц, во II квартале - 2,6 млн единиц. В III и IV кварталах, по прогнозам BCG, падение составит от 3 до 5 млн единиц в зависимости от сценария развития рынка. Авторы исследования отмечают, что проблема возникла еще в допандемийное время и осложнилась из-за роста спроса на проводники со стороны производителей товаров других категорий, в особенности бытовой электроники, а также влияния погодных условий на поставки (ледяной шторм в Техасе) и других форсмажорных событий (пожар на фабрике чипов компании Renesas в Японии). Наиболее существенные потери производства в первые полгода 2021 года понесли Ford - падение более 700 тыс. шт, Stellantis (марки Chrysler, Citro n, Dodge, Fiat, Jeep и др.) - почти 600 тыс. шт. и Renault-Nissan-Mitsubishi - более 415 тыс. шт.

"Поставки микросхем постепенно возобновляются, однако пандемия продолжает вносить свои корректировки. В частности, более активное восстановление производства в III квартале не происходит из-за вспышки штамма "дельта". Таким образом, мы ожидаем выход предложения микрочипов до уровня, когда оно сможет удовлетворить спрос отрасли, не ранее второго полугодия 2022 года", - заявил председатель BCG в РФ и СНГ, руководитель направления автомобилестроения Владислав Бутенко. По его словам, ситуация может негативно сказаться на планах развития электротранспорта, который в большей степени зависит от электронных компонентов, чем традиционные автомобили.

"Также мы видим, что производители других компонентов начинают задумываться о корректировке объема производства ввиду вынужденного падения спроса со стороны автоиндустрии. Если это произойдет без плотного взаимодействия между сторонами, появится возможность возникновения системного и довольно долгосрочного сбоя в цепочках поставок", - отметил Бутенко.

Согласно данным исследования, сейчас промышленность постепенно наращивает бронирование мощностей по производству микросхем, но в IV квартале ожидается высокий спрос на микросхемы от других индустрий на фоне роста продаж бытовой электроники в связи с началом учебного года и новогодними праздниками, что снова увеличит дефицит чипов. Авторы отчета резюмируют, что поскольку стандартный производственный цикл составляет 10-12 недель, а мощности по монтажу плат заняты на 6-12 месяцев вперед, значительные изменения наступят не скоро.

О компании BCG

The Boston Consulting Group (BCG) - одна из ведущих международных компаний, специализирующихся на управленческом консалтинге. Партнерами BCG являются компании во всех отраслях и регионах мира.