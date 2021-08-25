Около 350 т рыбпродукции по сниженным ценам продали на Камчатке в рамках соцпроекта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 августа. /ТАСС/. Около 350 т мороженой и охлажденной рыбной продукции реализовали на Камчатке в рамках проекта "Камчатская рыба", главная цель которого - снижение стоимости на рыбу в популярных торговых сетях полуострова. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Всего было реализовано порядка 200 т такой продукции по социальным ценам. Основными поставщиками выступили Рыболовецкий колхоз имени Ленина и "Океанрыбфлот". Мы стараемся расширять проект и учитывать пожелания жителей по включению в проект новых позиций. Так, на прилавках в дополнение к базовым позициям мороженого минтая, сельди, камбалы, наваги, кальмара появились охлажденные минтай и камбала - по цене в пределах 50 рублей за кг. Также уже реализовано порядка 150 т свежей горбуши, в том числе через собственные магазины колхоза. Стоимость рыбы - 50 рублей за кг. Кроме того, предприятие запустило в продажу красную икру по самым низким на камчатском рынке ценам: сначала по 3 тыс. за кг, а затем и по 2,5 тыс. за кг. Объем продаж икры составил более 12 т", - приводятся в сообщении слова министра рыбного хозяйства региона Андрея Здетоветского.

Кроме того, в рамках проекта рыболовецкие предприятия ассоциации "Река Большая" выступили с инициативой по передаче части уловов социально незащищенным слоям населения на безвозмездной основе. Всего жителям Петропавловска-Камчатского, Елизова, Вилючинска, поселков Усть-Большерецкого района предоставили порядка 50 т рыбы . Также в проекте приняли участие рыбаки Усть-Камчатского и Соболевского районов.

Социальный проект "Камчатская рыба" запустили по инициативе главы субъекта Владимира Солодова. К участию присоединились крупные предприятия региона. В рамках проекта жители краевой столицы, Елизова, Вилючинска и Милькова могут приобрести рыбопродукцию по сниженным ценам.