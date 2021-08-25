Приморье на ВЭФ планирует подписать не менее 20 соглашений на сумму 100 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Приморского края на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) планирует подписать не менее 20 соглашений на общую сумму 100 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба краевого правительства.

"Правительство Приморского края планирует заключить не менее 20 соглашений во время шестого Восточного экономического форума. Общая сумма инвестиций по ним составляет 100 млрд рублей. Как сообщили в министерстве экономического развития Приморского края, сегодня ведется проработка всех соглашений, которые планируется заключить на ВЭФ", - говорится в сообщении.

На полях форума власти региона планируют подписать соглашения с российскими и иностранными партнерами. Договоренности планируется заключить в сфере строительства крупных инфраструктурных проектов, энергетики, цифровой экономики, туризма, реализации социальных проектов и другие. Также планируется заключить соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в важных для края сферах, в том числе о сотрудничестве с министерством России по развитию Дальнего Востока и Арктики по проекту Владивостокской кольцевой автодороги, о сотрудничестве с ПАО "Русгидро" по развитию электросетевого хозяйства края, о сотрудничестве с корпорацией "Туризм.рф" и другие.

Строительство Владивостокской кольцевой автодороги предусмотрено генпланом города, утвержденным в феврале 2018 года. Магистраль должна соединить мостами Владивосток с новыми территориями острова Русский и закольцевать движение вокруг центральной части города. Предполагается, что дорога длиной 22,8 км пройдет вдоль Амурского залива.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В 2021 году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.