Каждый пятый молодой заемщик, имеющий потребкредит, допускает просрочки платежей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 21% заемщиков в возрасте 16-20 лет, у которых есть потребительские кредиты, имеют просроченную задолженность по ним, следует из данных статистики бюро кредитных историй "Эквифакс" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

Срок неуплаты по таким ссудам составляет 90 дней, что означает низкую вероятность возврата к платежам.

"Как можно было ожидать, наибольший уровень просроченной задолженности характерен для лиц до 30 лет, что, возможно, связано с низкой дисциплиной и отсутствием какого-либо значимого опыта в обслуживании своих обязательств, который появляется с возрастом", - комментируют в бюро.

Среди заемщиков в возрасте 21-25 лет, имеющих потребкредиты, доля допускающих просрочку клиентов составляет 6,4%, у клиентов 26-30 лет показатель составляет 4,5%.

"В дальнейшем показатель стабилизируется на уровне в районе 3-3,5% и несколько вырастает (до 3,9% в пике) к пенсионному возрасту. В данном случае рост просроченной задолженности может быть уже связан с изменением уровня дохода и иными возрастными факторами", - отмечают в "Эквифаксе".