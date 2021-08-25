Эксперты назвали самые популярные соцсети и мессенджеры для попыток взлома аккаунтов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Наиболее популярными соцсетями и мессенджерами для попыток взлома аккаунтов являются "ВКонтакте" (VK), Instagram, Telegram и WhatsApp, при этом цена может варьироваться от 700 до 170 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией Bi.Zone (имеется в распоряжении ТАСС).

"Мы провели анализ объявлений в даркнете с мая 2020 года по август 2021 года. В разные месяцы стоимость взлома кардинально варьировалась. Это может быть связано с ситуацией, когда некоторые продавцы в действительности не предоставляют услугу, а просто обманывают людей. Именно они могут активно демпинговать на рынке. Реальные же хакеры устанавливают цену на основе потраченного времени: иногда они могут искать пароль в утечке, что значительно снизит цену поиска, а если действует злоумышленник-инсайдер из компании-разработчика, то, скорее всего, высокая цена будет обусловлена обычным риском для преступника", - отметил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин, чьи слова приводятся в исследовании.

Анализ показал, что цена предложения вскрыть аккаунт в VK варьируется от 700 до 12 тыс. рублей. Эту социальную сеть мошенники наиболее часто предлагают взломать.

На втором месте по популярности у взломщиков, по данным экспертов, остается социальная сеть Instagram. Стоимость своих услуг мошенники оценивают в 40 тыс. рублей.

Среди мессенджеров лидируют по популярности предложения взломов Telegram и WhatsApp. За нарушение приватности этих приложений мошенники берут от 30 тыс. до 170 тыс. и от 20 тыс. до 130 тыс. соответственно.

Вскрытие личного почтового ящика, по оценкам аналитиков, остается еще одной популярной услугой среди мошенников, стоимость которой составляет от 3 тыс. до 110 тыс. рублей.

Волошин рекомендует для того, чтобы избежать взлома личных аккаунтов, использовать длинные парольные фразы, парольные менеджеры и двухфакторную систему аутентификации. Также, по его мнению, важно не передавать телефон в чужие руки, не хранить данные в облачных сервисах и не пересылать их в мессенджерах, подключаясь к неизвестному источнику Wi-Fi.