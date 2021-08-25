Свинокомплекс в Кузбассе оштрафовали на 160 тыс. рублей за загрязнение реки

КЕМЕРОВО, 25 августа. /ТАСС /. Природоохранная прокуратура в Кемеровской области оштрафовала на 160 тыс. рублей один из крупнейших в регионе свинокомплексов - СПК "Чистогорский" за сброс загрязняющих веществ в реку Томь. Об этом сообщается в среду на официальном сайте прокуратуры Кузбасса.

"В районе села Славино и поселка Терехино Новокузнецкого района осуществляется сброс сточных вод в данный водный объект из труб, принадлежащих ООО "СПК "Чистогорский". По результатам лабораторных исследований качество воды в реке Томь в месте выпуска сточных вод не соответствует гигиеническим нормативам, превышены допустимые концентрации по аммонию, нитритам, сульфатам, фосфатам, фенолам и взвешенным вещества", - говорится в сообщении.

За допущенные нарушения предприятие привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ "Нарушение требований к охране водных объектов", ст. 8.33 КоАП РФ "Нарушение правил охраны среды обитания водных биологических ресурсов". Также природоохранный прокурор внес директору сельскохозяйственного комплекса представление и потребовал устранить нарушения.

СПК "Чистогорский" работает в Кузбассе с 1973 года, с 2019 года входит в холдинг "Сибагро". В его состав входят две племенные фермы и цех переработки. По данным официального сайта предприятия, проектная мощность свинокомплекса к концу 2021 года составит 39 тыс. тонн свинины в год, поголовье - 220 тыс. свиней.