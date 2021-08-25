Reuters: США одобрили лицензии на продажу Huawei микросхем на сотни млн долларов

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Власти США одобрили заявки на лицензии, разрешающие продажу находящейся под американскими санкциями китайской компании Huawei микросхем для автомобилей на сумму в сотни миллионов долларов. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно этим данным, лицензии были одобрены в последние несколько недель и месяцев. Речь идет о микросхемах, которые необходимы для изготовления экранов и сенсоров.

Huawei более полутора лет находится под жестким давлением со стороны США, которые ввели в отношении китайской компании санкции. Минторг США с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем несколько раз продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании.

В августе 2018 года бывший в тот момент президентом Дональд Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное китайскими компаниями Huawei и ZTE. Представители американских властей утверждают, что Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности страны. Компания Huawei неоднократно опровергала критику в свой адрес.