Новый резидент ТОР на Чукотке будет выпускать около 245 т рыбной продукции в год

ТАСС, 25 августа. Новый зарегистрированный резидент ТОР "Чукотка" - ООО "Кайман", займется переработкой на полуострове рыбной продукции. Мощность проекта составит не менее 245 т готовой продукции в год, сообщила ТАСС помощник руководителя Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа Мария Ткаченко.

"При содействии Управляющей компании "ТОР "Чукотка", ООО "Кайман" стало 56-м резидентом территории опережающего социально-экономического развития на Чукотке. Проект направлен на создание рыбоперерабатывающего предприятия полного цикла в Чукотском автономном округе. Мощность проекта составит не менее 245 т готовой продукции в год", - сказала Ткаченко.

Она добавила, что процесс добычи рыбы будет осуществляться в пгт. Беринговской, цех переработки расположен в Анадыре. Стоимость инвестиционного проекта составляет 4 млн рублей, работу получат около 20 человек.

ООО "Кайман" занимается на Чукотке добычей и переработкой рыбы. Часть продукции после реализации инвестпроекта будет реализовываться на Чукотке, а часть отправляться в другие региона страны.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им проходить административные процедуры в упрощенном порядке и пользоваться другими преференциями.