Товарооборот между РФ и Японией за первые шесть месяцев 2021 года увеличился на 18%

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Японией с января по июнь текущего года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщили ТАСС в среду в Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами.

Согласно отчету организации, объем торговли между двумя странами за полгода составил порядка $9,7 млрд. При этом экспорт товаров из Японии в РФ вырос на 35,4%, до $3,8 млрд, а импорт из России увеличился на 9%, до $5,9 млрд.

В частности, за период с января по июнь Япония нарастила объем доходов от экспорта в Россию новых и подержанных автомобилей на 19% и 38,8% соответственно. Россия за это же время увеличила свою прибыль от поставок в Японию нефти (12,7%) и сжиженного природного газа (10,4%).

По итогам 2020 года из-за пандемии товарооборот между двумя странами уменьшился почти до $16,6 млрд, сократившись на 22,8% по сравнению с показателями 2019 года. Таким образом, в первом полугодии текущего года прослеживается тенденция к восстановлению этих показателей.