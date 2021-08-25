На Хайнане создан первый фонд в рамках механизма QDPL в размере $61,74 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 25 августа. /ТАСС/. Первый фонд в рамках механизма QDPL (Qualified Domestic Limited Partner, квалифицированный отечественный партнер с ограниченной ответственностью) официально создан в свободном торговом порту южной китайской провинции Хайнань 23 августа. Об этом сообщает местный информационный ресурс " Наньхайван ".

Размер фонда составил 400 млн юаней (около $61,74 млн). Его создание ознаменовало собой прорыв в строительстве в провинции трансграничной финансовой системы движения капитала. Данный механизм позволяет имеющим лицензию международным компаниям по управлению активами привлекать определенные средства у квалифицированных учреждений с высоким уровнем дохода в Китае для инвестиций в офшорные зоны.

Механизм QDLP включает в себя китайские структуры, которым разрешено регистрироваться за рубежом, инвестировать в хедж-фонды на зарубежных рынках и привлекать средства в юанях с последующим их инвестированием за рубежом. Реализация соответствующей программы будет способствовать продвижению проекта по созданию свободного торгового порта на Хайнане. Ранее в этом месяце Хайнань опубликовал перечень первой группы лицензированных международных компаний, которые имеют право воспользоваться инструментами механизма QDLP.

В конце сентября 2020 года на Хайнане был также создан первый инвестиционный фонд, работающий с квалифицированными зарубежными партнерами с ограниченной ответственностью (механизм QFLP). Среди основных целей новой структуры - поддержка развития инновационных предприятий в областях финансов, информационных технологий и современного оборудования. Объем капитала финансовой организации составил 99,98 млн долларов.

Схема QFLP подразумевает, что зарубежные инвестиционные организации, отвечающие квалификационным требованиям надзорных органов КНР по финансовому контролю, конвертируют иностранный капитал в юаневые фонды и вкладывают его во внутренние китайские рынки частного и венчурного инвестирования.