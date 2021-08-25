"Уралвагонзавод" поставит 500 инновационных платформ под контейнеры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" законтрактовал 500 единиц своей последней разработки - вагон-платформы под перевозку фитинговых большегрузных контейнеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"На PRO//Движение.Экспо "Уралвагонзавод" представит свою последнюю разработку в перспективнейшем сегменте контейнерных перевозок - вагон-платформу модели 12-192-03. На текущий момент предприятие уже исполняет контракт на поставку 500 единиц таких платформ. Сегодня в портфеле УВЗ несколько видов платформ, и завод планирует наращивать их выпуск", - отметили в пресс-службе.

В концерне пояснили, что особенностью нового вагона-платформы модели 12-192-03 является применение фитинговых упоров, которые обеспечивают устойчивость от опрокидывания контейнеров при порывистом ветре.

Помимо контейнерных платформ, концерн представит на Международном железнодорожном салоне пространства 1520 PRO///Движение.Экспо образец 40-футового контейнера для морских перевозок, производство которого осваивает "ЧТЗ-Уралтрак". Также продемонстрируют автономный рефрижераторный вагон модели 16-5213, аналогов которому на пространстве 1520 нет. Отличительной особенностью вагона является автономность работы до 30 суток, которую обеспечивает холодильно-отопительная установка с дизель-генератором.

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие крупного машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн.