Более 80 мероприятий пройдет на форуме "Технопром", открывшемся в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Более 80 мероприятий пройдет в рамках восьмого международного форума и выставки технологического развития "Технопром", который начал работу в Новосибирске. Работа форума стала главным событием года науки и технологий в России, заявил на церемонии открытия вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Лидерство является одной из ведущих тем сегодня. Для достижения мирового лидерства в науке правительством прикладываются серьезные усилия. Площадка форума, которая является главным событием года науки и технологий, является лучшим способом, чтобы работать, объединять усилия, знания и обмениваться ими, подписывать контракты", - сказал Чернышенко.

В церемонии открытия также приняли участия губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, первый зампред Госдумы Александр Жуков и глава СО РАН Валентин Пармон.

В рамках форума запланировано более 80 мероприятий. Одним из знаковых торжественных событий, приуроченных к форуму, стало начало строительства Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов". Вместо традиционной церемонии закладки камня на стройплощадке установят символ греческой буквы "гамма", обозначающий фотон.

"Технопром-2021" проходит в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске. Форум собрал в очном формате более 2 тыс. участников, также порядка 220 спикеров и модераторов присоединились к форуму по видеосвязи. В мероприятии принимают участие представители 20 стран, в том числе Китая, Франции, Казахстана, Южной Кореи и Ирана. Основные темы обсуждения - технологическое развитие, цифровизация и "зеленая" повестка, а также поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Форум проходит в восьмой раз. Он зарекомендовал себя как площадка для вынесения в повестку ключевых вопросов научно-технологической политики страны.

Венчурная ярмарка

В рамках форума также открылась XV Сибирская венчурная ярмарка. На Сибирской венчурной ярмарке пройдет питчинг-сессия, в которой примут участие 25 новосибирских компаний со своими инновационными проектами. Также в программе мероприятий дискуссионные площадки, мастер-классы и брифинги экспертов.

"За эти пятнадцать лет мы получили много интересных прогрессивных проектов которые сделали лучше жизнь каждого человека. Все, что мы видим сегодня на стендах, - это будущее. Двадцать пять проектов, что представлены на стендах, точно вызовут интерес у инвесторов. В рамках ярмарки участники смогут обменяться опытом. На мой взгляд, это самое ценное", - сказала в ходе церемонии открытия венчурной ярмарки вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.