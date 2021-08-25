В России запретили давать рекламу с помощью звукового оборудования на зданиях

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Рынки, торговые центры и другие организации теперь не смогут распространять рекламу с помощью звукового оборудования, расположенного на зданиях. Соответствующие поправки в Федеральный закон "О рекламе" вступили в силу в среду.

"Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений не допускается", - гласит данная поправка.

Как рассказал ТАСС глава муниципального округа Тверской в Москве Яков Якубович, огромное количество жителей города страдают из-за избыточного шума, в том числе из-за звукоусиливающей аппаратуры, из которой доносится монотонная реклама. "Ко мне массово поступают жалобы на это. При этом надо понимать, что добросовестные предприниматели понимают это и стараются избегать навязчивой рекламы, используя другие каналы коммуникации с потребителем. Например, SMM-рекламу. А злоупотребляли правом на размещение надоедливой рекламы как раз недобросовестные предприниматели", - сказал он.

Якубович отметил, что рекламные агентства давно уже освоили современные средства коммуникации и работают именно на этом рынке. "Они перешли на актуальные и современные, перспективные инструменты, оставляя архаичные подходы в виде аудиовизуальной рекламы офлайн в прошлом", - заключил он.

Директор рекламной группы "Август", член политсовета регионального отделения Партии роста в Татарстане Игорь Сидоренко отметил, что распространение рекламы с использованием звукового оборудования - не очень распространенный вид продвижения товаров и услуг в небольших городах. Им пользуются, как правило, предприниматели, которые транслируют рекламу из громкоговорителей, расположенных в непосредственной близости от торговой точки или кафе. Для них это будет "минус один канал привлечения покупателей", пояснил он.

"Существуют и сети уличного радио, которые ощутят влияние принятого закона на себе в виде дополнительных затрат на согласование и установку специальных конструкций для звукового оборудования или уменьшения точек трансляции. Это скажется отрицательно на доходах и без того стагнирующего рынка медийной офлайн-рекламы. Поэтому это еще одно дополнительное ограничение для малого и среднего бизнеса", - считает он.