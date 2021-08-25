Forbes: Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг богатейших женщин России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Генеральный директор и основатель российского онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала новым лидером ежегодного рейтинга богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Список опубликован в среду на сайте издания.

По его данным, состояние Бакальчук выросло на 1 200% за год. По этому показателю она заняла второе место среди всех миллиардеров мира из рейтинга Forbes 2021 года. Ее состояние оценивается в $13 000 млн. Оборот Wildberries в 2020 году составил 437,2 млрд рублей, а к 2019 году увеличился на 96%. На конец мая в Wildberries трудоустроены 53 000 постоянных и временных сотрудников. Количество зарегистрированных пользователей с начала года выросло на 6 млн, до 46 млн.

На второе место Forbes поставил бывшего президента компании Inteco Management Елену Батурину, которая увеличила свой капитал от продажи компании "Интеко" Микаилу Шишханову. За прошлый год зарубежные СМИ писали о ней 1 391 раз. Состояние Батуриной оценивается в $1 300 млн.

Третье место у гендиректора "Черкизово" Лидии Михайловой и семьи. Группа "Черкизово" в 2019 году произвела 1,16 млн тонн мяса в живом весе - 7,6% от всего произведенного в России, пишет журнал. На четвертой позиции оказалась Екатерина Федун - дочь второго крупнейшего акционера компании "Лукойл" Леонида Федуна - с состоянием в $900 млн. Пятая строчка досталась совладельцу сети жестких дискаунтеров "Светофор" Валентине Шнайдер и семье ($650 млн)

На шестом месте предприниматель Ольга Белявцева (владеет 35% производителя минеральной воды и детского питания "Прогресс"), чье состояние оценено в $600 млн. Места с седьмого по 10-е заняли супруга председателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева Евгения ($600 млн), Татьяна Ковальчук, которая совместно с мужем Юрием Ковальчуком контролирует 32,3% страховой компании "Согаз" ($600 млн), совладелец и основательница группы компаний "Содружество" Наталья Луценко ($600 млн), экс-супруга миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева ($600 млн).

Замыкает рейтинг супруга бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина Лариса Белоброва, на которую записана компания "Находкинская база активного морского рыболовства" и банк "Приморье", выручка которого в прошлом году составила 12,5 млрд рублей.