Госдолг России превысил 20 трлн рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Государственный долг России увеличился на 1,48 трлн рублей за первое полугодие 2021 года и по состоянию на 1 июля превысил 20 трлн рублей, говорится в среду в аналитической записке Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2021 года.

"По предварительным данным, за первое полугодие 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 483 105,4 млн рублей, или на 7,8%, и по состоянию на 1 июля 2021 года составил 20 423 507,6 млн рублей (17,7% прогнозируемого объема ВВП)", - говорится в докладе.

Объем государственного внутреннего долга России увеличился на 1,4 трлн рублей (на 9,7%) и составил 16,2 трлн рублей. Это 88,4% верхнего предела государственного внутреннего долга страны.

Объем внешнего госдолга России по состоянию на 1 июля текущего года составил $58,54 млрд (81,3% верхнего предела государственного внешнего долга РФ) и за первое полугодие увеличился на $1,83 млрд (на 47,87 млрд рублей).