РБК: ФАС поддержала предложение РЖД по отмене регулирования тарифов на пассажироперевозки

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала предложение "Российских железных дорог" (РЖД) по отмене госрегулирования тарифов на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах, заменив их на адресные льготы детям. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на копию письма главы антимонопольного ведомства Максима Шаскольского, которое он направил 19 августа первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.

Согласно данным издания, письмо главы ФАС является ответом на поручение Белоусова от 27 июля принять решения по предложениям РЖД. Кроме этого, поручения получили Минэкономразвития, Минтранс и Минфин.

Представитель РЖД отказался комментировать межведомственную переписку, пишет РБК. "Однако считаем, что любые изменения в части регулирования пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в плацкартных и общих вагонах должны быть направлены на безусловное сохранение их доступности для населения", - сказали изданию в пресс-службе РЖД.

Представитель Белоусова от комментарий изданию отказался.