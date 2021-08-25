Стоимость помощи пациентам с коронавирусом во II полугодии превысит 111 млрд рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) во втором полугодии 2021 года может потребоваться 111,4 млрд рублей для финансового обеспечения медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

"По оценке Фонда, финансовое обеспечение медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией на второе полугодие 2021 года составит 111,4 млрд рублей, в том числе в условиях круглосуточного стационара - 106,3 млрд рублей", - приводит Счетная палата данные ФОМС.

При этом, согласно материалам Счетной палаты, эти суммы формируются исходя из прогноза Минздрава РФ, согласно которому число активных случаев заражения коронавирусом в период с июля по декабрь 2021 года составит 3 млн 924,7 тыс. человек, 20% из них будет оказана медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара.

В материалах Счетной палаты также отмечается, что дополнительная потребность финансового обеспечения на второе полугодие 2021 года на оказание медицинской помощи застрахованным лицам с заболеванием новой коронавирусной инфекцией составит 65,4 млрд рублей. Помимо этого дополнительная потребность в средствах на компенсацию оплаты труда работников, налогов и сборов, страховых взносов, оплаты коммунальных услуг, оплаты расходов, связанных с содержанием имущества, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 2021 год составит 55,9 млрд рублей.