Дело в отношении Кушнера о неуплате НДС прекращено

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Следствие закрыло уголовное дело в отношении экс-гендиректора страховой компании "Русский cтандарт cтрахование" Антона Кушнера о неуплате НДС на 52 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Следственные органы приняли решение о прекращении возбужденного уголовного дела в отношении Антона Кушнера по реабилитирующему основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием состава преступления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что основанием для уголовного преследования послужили материалы выездной налоговой проверки, полученные следствием в 2013 году. При этом в 2014 году суд разрешил налоговый спор между ЗАО "Русский стандарт страхование" и ФНС России № 50 по г. Москве в пользу компании, признав решение налоговиков недействительным. Несмотря на это, в октябре 2020 года уголовное дело было возбуждено повторно.

Антон Кушнер подозревался в неуплате налога на добавленную стоимость в общей сумме 52,4 млн рублей по выплатам страховых премий за 2009-2010 гг. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, следствие считало, что в начале 2009 года, находясь в должности гендиректора страховой компании, Кушнер заключил договоры между ЗАО "Банк Русский стандарт" и ЗАО "Русский стандарт страхование" о страховании держателей карт банка и неправомерно использовал право на освобождение от уплаты налогов.

С октября 2016 года Кушнер не работает в компании "Русский стандарт страхование". Официальным комментарием следствия ТАСС пока не располагает.