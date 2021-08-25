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ВТБ начал выдавать ипотеку на строительство домов

Займы на приобретение участка и строительство в коттеджном поселке выдают по ставке от 9,3% годовых

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Банк ВТБ начинает выдавать ипотеку на индивидуальное строительство домов и покупку земельного участка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Клиенты смогут получить кредит на приобретение участка и строительство дома в коттеджном поселке по ставке от 9,3% годовых. На первом этапе банк кредитует объекты с комплексной застройкой от аккредитованных застройщиков", - отмечается в сообщении.

До конца года ВТБ будет прорабатывать механику кредитования быстровозводимых жилищных объектов - "домокомплектов под ключ" - и расширение условий для кредитования ИЖС в коттеджных поселках, уточнили в банке.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России проработать возможность создания льготных ипотечных продуктов для индивидуального жилищного строительства. Срок исполнения поручения установлен до 1 декабря текущего года.

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